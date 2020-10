BRAMBATI, Chiesa arma in più. Tra lui e Berna...

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Perché Chiesa non riscuote entusiasmo nei tifosi della Juventus?

"Non credo che Paratici, Pirlo e Agnelli non hanno idea di dove farlo giocare. I due giovani promettenti italiani già pronti sono Zaniolo e Chiesa. Senza nulla togliere a Roma e Fiorentina, che non partecipano ora alla Champions, inseriti in un contesto di una big, possono rendere al meglio e avere spazio. Si sanno anche sacrificare, in particolare Chiesa. Se lo prendono, la Juve avrebbe un'arma in più".

Chi scegliere tra Chiesa e Bernardeschi?

"Chiesa. Bernardeschi visto alla Juve mi ha deluso, mi aspettavo qualcosa di più. L'ho visto solo una volta al livello di quando era alla Fiorentina, contro l'Atletico in Champions. Capisco però che giocare alla Juve è una cosa, giocare alla Fiorentina è un'altra".