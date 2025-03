Bove, il retroscena dell'entourage dopo il malore: "Florenzi il primo a chiamare"

vedi letture

Gianluca Comandini, componente dell'entourage di Edoardo Bove, ha parlato al canale YouTube "Ggforfootball" rivelando un retroscena sul malore occorso al centrocampista viola lo scorso dicembre: "Io ero allo stadio in lacrime al telefono con Diego Tavano (procuratore di Bove, ndr) per capire la situazione. Il primo a chiamarmi è stato Alessandro Florenzi che si è voluto accertare delle condizioni di Bove. Si è preoccupato anche dello stato d'animo di tutte le persone vicine a Edoardo. Alessandro è una persona d'oro, non puoi non volergli bene: tutti lo vorrebbero come amico".