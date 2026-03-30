Giovanni Kean: "Pio o Mateo con mio fratello? Chi giocherà deve dare tutto"

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Giovanni Kean, fratello del centravanti della Fiorentina e della Nazionale italiana Moise, ha parlato ai microfoni di DAZN della sfida di domani tra Italia e Montenegro: "L'obiettivo principale è passare il turno, che giochi con Pio o con Mateo l'importante è trovare il risultato, so che chi scenderà il campo darà il 100%. E' un po' che la Nazionale non gioca un Mondiale, quindi è una bella responsabilità domani, speriamo di portare a casa il risultato domani".