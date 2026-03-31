Italia, i convocati di Gattuso per la sfida con la Bosnia: Kean c'è, torna Cambiaso
Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, ha comunicato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro la Bosnia ed Erzegovina, in programma allo stadio Bilino Polje di Zenica, che determinerà quale delle due nazionali conquisterà il pass per la Coppa del Mondo 2026. Rispetto ai convocati di giovedì, Gattuso ha effettuato un solo cambio: il difensore Giorgio Scalvini va in tribuna, mentre Andrea Cambiaso figura in panchina. Per il resto, nessuna modifica: oltre al centrale dell’Atalanta, non prenderanno parte alla partita Elia Caprile, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca. Ecco la lista dei 23 convocati:
Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
Difensori - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.
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