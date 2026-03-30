Lazio, Zaccagni in miglioramento: punta semifinale di C. Italia. Out coi vola
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Mattia Zaccagni, fermo dallo scorso 18 marzo per una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e del vasto intermedio della coscia destra rimediata contro il Milan, punta la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta del prossimo 22 aprile. La nuova risonanza al quale è stato sottoposto il capitano biancoceleste, infatti, ha evidenziato un quadro in miglioramento.
Una corsa contro il tempo quella dell'esterno che rimane in dubbio per la sfida alla squadra di Palladino ma che spera di riuscire almeno a rendersi disponibile per aiutare i compagni, magari anche solo a gara in corso, in quella che rappresenta per la squadra di Sarri l'unico obiettivo stagionale. Scontata la sua assenza in occasione della sfida del Franchi contro la Fiornetina prevista per lunedì 13 aprile (ANSA).
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