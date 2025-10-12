Orsolini su Gattuso: "È come Italiano, se è vicino a te ti fa una capoccia così"

Orsolini su Gattuso: "È come Italiano, se è vicino a te ti fa una capoccia così"
Oggi alle 12:15News
di Redazione FV

Riccardo Orsolini, esterno del Bologna e dell'Italia, ha parlato ai canali ufficiali della nazionale al termine della partita vinta ieri dagli azzurri sul campo dell’Estonia per 3-1. Orsolini ha parlato delle indicazioni che gli riporta spesso Gattuso paragonandole con quelle di Vincenzo Italiano, suo allenatore in rossoblu ed ex tecnico anche della Fiorentina: “È un po’ come Italiano al Bologna. Quando ce l’hai sotto ti fa una capoccia così (ride, ndr).

A parte gli scherzi, sono contento perché lui mi da tanti consigli, mi sprona e mi guida nei momenti in cui c’è da sistemare tatticamente la squadra. Sono contento della fiducia che mi sta dando, spero di ripagarlo sul campo”.