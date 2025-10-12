Matthaus: "L'Italia andrà al mondiale. Non è pensabile vedere gli azzurri ancora fuori"
In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Lothar Matthaus, ex giocatore tra le altre squadre anche dell'Inter, ha parlato del futuro della nazionale italiana, ancora in lotta per un posto ai prossimi Mondiali di calcio del 2026 e reduce da due assenze consecutive nelle ultime due edizioni del torneo. Queste le sue parole:
Secondo lei l’Italia riuscirà ad andare al Mondiale?: “Sì, anche se dovrà giocare gli spareggi perché in questo momento la Norvegia è più forte. Ma non è pensabile che l’Italia non gioca il prossimo mondiale dopo non aver partecipato agli ultimi due”.
