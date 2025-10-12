Riflessioni in casa Empoli: a forte rischio la panchina di Pagliuca
Stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com sono ore di riflessione in casa Empoli per quanto riguarda il futuro in panchina, con il tecnico Guido Pagliuca fortemente in bilico. Nonostante infatti l’ultima vittoria ottenuta in campionato contro il Sudtirol, i toscani starebbero pensando di separarsi dal tecnico arrivato in estate dalla Juve Stabia. Tra oggi e domani è attesa la decisione definitiva.
Per sostituirlo il nome in pole position è quello di Alessio Dionisi, la trattativa sarebbe a buon punto, con Dionisi che sta trattando proprio in queste ore la risoluzione dal Palermo. Se il tecnico dovesse trovare la quadra per liberarsi dalla società siciliana, allora la trattativa con gli azzurri potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore.
