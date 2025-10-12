Damiani: "Tifosi viola straordinari ma esigenti, serve tempo. La Fiorentina si riprenderà"

L'ex calciatore e oggi procuratore, Oscar Damiani, intervistato da TMW al Festival dello Sport di Trento, ha parlato del prossimo impegno di campionato che metterà di fronte tra una settimana Milan e Fiorentina: “Da ex milanista e tifoso viola mi auguro innanzitutto che sia una bella partita, poi il risultato può dipendere da molti fattori. La Fiorentina sta attraversando un momento complicato ma io ho fiducia che possa riprendersi. Il Milan è una buona squadra ma non penso che possa puntare alla scudetto, gli mancano un paio di campioni.

Il mercato dei viola? Dobbiamo dare tempo ai giocatori. I tifosi sono straordinari ma esigenti”.