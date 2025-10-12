Social

Indimenticato Milenkovic: gli auguri social della Fiorentina e i commenti dei tifosi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 13:20News
di Redazione FV

Nikola Milenkovic mai dimenticato dai tifosi viola. Il difensore serbo, in forza al Nottingham Forest dall'estate 2024, spegne oggi 28 candeline e non potevano mancare i consueti auguri social fatti dalla Fiorentina.

Un post su Instagram sotto al quale si legge un fiume di commenti nostalgici, con tanti sostenitori viola che rimpiangono un giocatore che per sette anni è stato un pilastro della difesa e che, vista la situazione attuale della squadra di Pioli, oggi manca più del solito. Questo il post: