Disastro Bologna, super Milan: al Dall'Ara i rossoneri passeggiano, è 0-3
Il 23esimo turno di Serie A si chiude col botto per il Milan: al Dall'Ara i rossoneri passeggiano su quel che resta del Bologna, alla sesta sconfitta nelle ultime nove di campionato. Tutto facile per i rossoneri, che passano al 20' con un piattone di Loftus-Cheek che chiude un'azione rocambolesca in cui la difesa di casa fa una figura pessima; la squadra di Vincenzo Italiano accusa il colpo e al 38' ecco il raddoppio: lancio di Loftus-Cheek e rigore che un ispiratissimo Nkunku si guadagna - causa fallo di Ravaglia in uscita - e trasforma in modo impeccabile: palla da una parte e portiere dall'altra, solito palloncino in bocca per il francese.
Nella ripresa il Bologna si fa male da solo: rimessa tragicomica di Miranda, che serve un assist perfetto con le mani a Rabiot, il francese supera Heggem e va in porta per il 3-0. Notte fonda per il Bologna, alla terza sconfitta consecutiva in Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri tiene invece viva la lotta Scudetto, mantenendosi a -5 dall'Inter capolista.
