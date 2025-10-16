Borghi: "Ndour ha potenzialità da top ma fatica a mostrarle, dovrebbe giocare di più"

vedi letture

Stefano Borghi, noto telecronista di Sky Sport, all'interno del proprio canale Youtube ha commentato il momento dell'Italia U21 con un focus in particolare anche sul giovane centrocampista Cher Ndour:

"Ndour, che io considero una mezza ala/trequartista, è un calciatore che avrebbe delle possibilità tecniche e fisiche superiori e che dovrebbe essere un top, d'altronde è passato da Benfica e Psg. Mi sembra che abbia tanti valori ma continua a fare fatica nell'esprimerli, e questo lo si è visto anche nella gara contro l'Armenia. È un ragazzo che ha bisogno di giocare ma a cui non può mancare il fuoco sacro"