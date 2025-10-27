Borghi: "La Fiorentina arriva gasata a Milano. Serve una risposta di squadra"

vedi letture

Stefano Borghi, sul suo canale Youtube, ha parlato di ciò che è avvenuto nell'ottava giornata di campionato, tra le tante squadre su cui ha posto l'attenzione, c'è anche la Fiorentina, ecco le sue parole: "La Fiorentina dopo il pareggio di ieri con il Bologna arriva gasata a Milano. I viola nella partita di ieri dopo il 3-0, poi annullato, era dentro a un baratro. Se ieri la Fiorentina avesse perso si sarebbe trovata costretta a riflettere sul proprio progetto e sulla propria guida tecnica. La Fiorentina non ha risolto ancora i suoi problemi, però il fatto di averla rimontata e quasi vinta, se Dodo non avesse sbagliato quella palla, da un po' di ossigeno.

I problemi della Fiorentina non sono facili da risolvere, perché non vedo una risposta dal cuore della squadra e continuo a vedere degli errori enormi in difesa. Ancora non si riesce a trovare una quadra e che resta inoffensiva e un po' inceppata. Il Bologna invece si è un po' buttato via con l'espulsione di Holm e con l'incapacità di mantenere il vantaggio".