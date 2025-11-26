Bordata di Miranda a Spalletti: "Non ama chi gli si mette contro e ha opinioni diverse"

Joao Miranda, ex giocatore di Inter e Atletico Madrid, tra le altre, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando anche dei suoi anni nerazzurri sotto la guida di Luciano Spalletti (2017-19), ecco le sue dichiarazioni: “Dipende dai punti di vista, ma in generale penso di sì. Con Mancini, De Boer e Pioli ero titolare, poi è arrivato Spalletti. Uno che ha imposto la paura”.

In che senso, la paura?

“Come allenatore niente da dire: un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro, ma come uomo… lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia in tal senso. Mancini è stato un gentleman, De Boer non è stato capito. Ma Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui. Se ci fa caso sono pochi i calciatori ad aver avuto buoni rapporti con lui”.

In cosa non vi siete trovati?

“Litigammo per questioni di campo. Non ama chi gli si mette contro e ha opinioni diverse. Dopo quel diverbio, successo nel mio ultimo anno all’Inter, ho iniziato a giocare sempre meno. Mi schierava una volta sì e un’altra no. Così è difficile entrare in condizione, soprattutto se ti ritrovi a giocare solo le partite importanti”.