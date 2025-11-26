Nicolussi Caviglia: "Ogni allenamento con Vanoli è una scoperta, ci sta dando nuovi concetti"
Nella conferenza della vigilia, a fianco di Paolo Vanoli, spazio ad Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato così a poche ore dalla sfida di Conference contro l'Aek Atene:
Come mai fate fatica sulla qualità tecnica?
"Stiamo lavorando molto sulla lettura dei momenti della gara. Credo che comunque che dobbiamo concentrarci e migliorare. Le scelte in una gara fanno troppo la differenza".
Cosa l'ha colpita di più di Mister Vanoli?
"Ci sta dando nuovi concetti, Ogni allenamento è prezioso perché mettiamo in pratica ciò che ci dice. Oltre a questo, cerchiamo di ripartire dal concetto di compattezza".
Il centrocampo sembra in difficoltà, anche e soprattutto nel trovare e mettere in ritmo lei o Fagioli.
"Stiamo lavorando anche su questo, sul provare a trovare il play e linee di passaggio diverse; è fondamentale avere coraggio per giocare dentro, negli spazi stretti. E per noi è fondamentale farci trovare pronti".
