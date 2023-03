BOLOGNA, Stadio alternativo pronto solo nel 2025

FirenzeViola.it

Il tema stadio scalda tifosi ed addetti ai lavori non solo a Firenze e proprio alle vicende di un'altra realtà vicina a quella Fiorentina è legato un aggiornamento di giornata. A Bologna infatti si parla dei tempi decisamente lunghi che serviranno per realizzare il nuovo stadio temporaneo, utile alla società rossoblù nel periodo in cui il Dall'Ara verrà ristrutturato. Una situazione simile a quella della Fiorentina ed un'opzione, quella di costruire un impianto ad hoc per il periodo dei lavori, presa in considerazione precedentemente anche a Firenze. La strada tracciata del Bologna non sembra però facile: come riporta Repubblica, i tempi per veder arrivare i tifosi tra i ristoranti del parco agroalimentare sono lunghi (almeno 2025).

Una volta realizzato, lo stadio temporaneo per le partite della squadra oggi allenata da Thiago Motta ospiterà 16mila posti a sedere di cui tremila coperti, per almeno due campionati, il tempo di rimettere lo storico stadio Dall'Ara. Un investimento di undici milioni di euro per un’arena che poi resterà al Comune, dove giocherà la squadra femminile o la primavera del Bologna.