BOLOGNA, Si aggiudica l'obiettivo viola Castro

Il Bologna haa chiuso per Santiago Castro del Velez, di cui si è parlato anche in ottica Fiorentina. Il club rossoblù, dopo alcune difficoltà per assicurarsi il giocatore classe 2004, attualmente impegnato nel torneo pre-olimpico con l'Argentina Sub 23, sembra aver fatto lo scatto decisivo. Come riporta Tuttomercatoweb il Bologna ha convinto il Velez, che chiedeva venisse pagata la clausola di 10 milioni circa integralmente e subito, offrendo 11 milioni tra parte fissa e bonus ma dilazionati e con una percentuale sulla futura rivendita.

A perfezionare l'operazione Di Vaio è volato direttamente in Argentina, per il giocatore pronto un contratto fino al 2028. Sky aggiunge che domani il gioccatore farà le visite mediche a Buenos Aires.