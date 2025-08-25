Bologna, che tegola! Italiano perde Immobile per 8 settimane e Casale per 4

Il Bologna, sconfitto di misura all'esordio in campionato all'Olimpico con la Roma, torna con le ossa rotte. Gli esami strumentali effettuati su Casale e Immobile infortunati durante la gara, sono una brutta tegola per Vincenzo Italiano, come si legge nel report del club rossoblù: "Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)".