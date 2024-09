BOLOGNA-ATALANTA, Le formazioni ufficiali del match

Nella 6^ giornata di Serie A l'Atalanta fa visita al Bologna dopo la brutta sconfitta per 3-2 in casa contro il Como e cerca il riscatto. Vincenzo Italiano invece sceglie il tridente formato da Orsolini, Castro e Ndoye per provare a far male alla Dea. Di seguito le formazioni ufficiali:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Koussounou, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Brescianini, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.