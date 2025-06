Mondiale per Club, ecco gli incontri di oggi: alle 21 interessante Psg-Atletico Madrid

Dopo il pareggio 0-0 tra Al Ahly-Inter Miami prosegue il Mondaile per club con sfide interessanti visto che alle 18 sarà in campo il Bayern che debutta contro l'Auckland City ma soprattutto alle 21 c'è la sfida europea tra Psg e Atletico Madrid. In nottata toccherà anche al Botafogo dell'ex viola Cabral. Per l'Italia sono presenti Inter e Juventus che però entreranno in scena rispettivamente il 18 e il 19. Andranno alla fase ad eliminazione diretta solo le prime due squadre classificate per ogni girone.

I gironi

Gruppo A: Palmeiras (Brasile), Porto (Portogallo), Al-Ahly (Egitto), Inter Miami (Stati Uniti).

Gruppo B: Paris Saint-Germain (Francia), Atletico Madrid (Spagna), Botafogo (Brasile), Seattle Sounders (Stati Uniti).

Gruppo C: Bayern Monaco (Germania), Auckland City (Nuova Zelanda), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portogallo).

Gruppo D: Flamengo (Brasile), Espérance Sportive de Tunis (Tunisia), Chelsea (Inghilterra), Los Angeles FC (Usa).

Gruppo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Giappone), Monterrey (Messico), INTER (Italia)

Gruppo F: Fluminense (Brasile), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan (Corea del Sud), Mamelodi Sundowns (Sudafrica).

Gruppo G: Manchester City (Inghilterra), Wydad Casablanca (Marocco), Al Ain (Emirati Arabi Uniti), JUVENTUS (Italia).

Gruppo H: Real Madrid (Spagna), Al-Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (Messico), Salisburgo (Austria).

Le partite della prima fase

- Al Ahly-Inter Miami 0-0

- Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 18.00 a Cincinnati

- PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 21.00 a Los Angeles

- Palmeiras-Porto, 16 giugno ore 00.00 a New York

- Botafogo-Seattle Sunders, 16 giugno ore 04.00 a Seattle

- Chelsea-Los Angeles FC, 16 giugno ore 21.00 ad Atlanta

- Boca Juniors-Benfica, 17 giugno ore 00.00 a Miami

- Flamengo-Esperance, 17 giugno ore 03.00 a Philadelphia

- Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 18.00 a New York

- Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00 a Orlando

- River Plate-Urawa, 17 giugno ore 21.00 a Seattle

- Monterrey-Inter, 18 giugno ore 03.00 a Los Angeles

- Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 18.00 a Philadelphia

- Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 21.00 a Miami

- Pachuca-Salisburgo, 19 giugno ore 00.00 a Cincinnati

- Al Ain-Juventus, 19 giugno ore 03.00 a Washington

- Palmeiras-Al Ahly, 19 giugno ore 18.00 a New York

- Inter Miami-Porto, 19 giugno ore 21.00 ad Atlanta

- Seattle Sunders-Atletico Madrid, 20 giugno ore 00.00 a Seattle

- PSG-Botafogo, 20 giugno ore 03.00 a Los Angeles

- Benfica-Auckland City, 20 giugno ore 18.00 a Orlando

- Flamengo-Chelsea, 20 giugno ore 20.00 a Philadelphia

- Los Angeles FC - Esperance, 21 giugno ore 00.00 a Nashville

- Bayern Monaco-Boca Juniors, 21 giugno ore 03.00 a Miami

- Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno ore 18.00 a Cincinnati

- Inter-Urawa, 21 giugno ore 21.00 a Seattle

- Fluminense-Ulsan, 22 giugno ore 00.00 a New York

- River Plate-CF Monterrey, 22 giugno ore 03.00 a Los Angeles

- Juventus-Wydad, 22 giugno ore 18.00 a Philadelphia

- Real Madrid-Pachuca, 22 giugno ore 21.00 a Charlotte

- Salisburgo-Al Hilal, 23 giugno ore 00.00 a Washington

- Manchester City-Al Ain, 23 giugno ore 03.00 ad Atlanta

- Seattle Sounders-PSG, 23 giugno ore 21.00 a Seattle

- Atletico Madrid-Botafogo, 23 giugno ore 21.00 a Los Angeles

- Inter Miami-Palmeiras, 24 giugno ore 03.00 a Miami

- Porto-Al Ahly, 24 giugno ore 03.00 a New York

- Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 21.00 a Charlotte

- Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 21.00 a Nashville

- Esperance-Chelsea, 25 giugno ore 03.00 a Philadelphia

- Los Angeles FC-Flamengo, 25 giugno ore 03.00 a Orlando

- Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 21.00 a Miami

- Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 21.00 a Cincinnati

- Urawa-CF Monterrey, 26 giugno ore 03.00 a Los Angeles

- Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00 a Seattle

- Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00 a Orlando

- Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 21.00 a Washington

- Al Hilal-Pachuca, 27 giugno ore 03.00 a Nashville

- Salisburgo-Real Madrid, 27 giugno ore 03.00 a Philadelphia

LE DATE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

27 giugno 2025 - ottavi di finale (2 gare)

28 giugno 2025 - ottavi di finale (2 gare)

29 giugno 2025 - ottavi di finale (2 gare)

30 giugno 2025 - ottavi di finale (2 gare)

3 luglio 2025 - quarti di finale (2 gare)

4 luglio 2025 - quarti di finale (2 gare)

7 luglio 2025 - semifinale

8 luglio 2025 - semifinale

13 luglio 2025 - finale