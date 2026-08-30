CSC Flash: Mandragora verso l'addio, in attacco le porte sono girevoli
Torna l'appuntamento con il Chi si compra Flash con le ultime notizie di mercato della Fiorentina a due giorni e mezzo dalla fine.
E' arrivato Njie per la fascia
Manca solo l'annuncio per Njie che arriva dal Torino per 20 milioni totali, 15 milioni più bonus in particolare, e dunque si è assicurato intanto l'esterno
Fiorentina accelera per Zirkzee ma ci sono le alternative
Kean sta aspettando che la Fiorentina trovi un sostituto per poi andare al Como. La dirigenza sta cercando di accelerare per assicurarsi Zirkzee, con il Manchester che non trova una soluzione a titolo definitivo, a pochi giorni dalla chiusurra del mercato. Ma ci sono anche le alternative, come Roberto Fernandez dell'Espanyol e Beto dell'Everton
In uscita Mandragora, Gud piace anche alla Lazio
Per quanto riguarda il mercato in uscita, su Mandragora c'è sempre il Torino ma piace anche al Genoa. la sua uscita può sbloccare l'arrivo di Thorstvedt che aspetta una telefonata della Fiorentina ormai da giugno. Tra i giocatori che possono partire anche Gudmundsson sul quale c'è la Lazio. Tutto fermo per Dodo visto che sia il Nottingham che l'Olympiacos hanno ormai preso altri terzini.
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