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Bobo Vieri compie 53 anni: anche la Fiorentina si unisce agli auguri social

Bobo Vieri compie 53 anni: anche la Fiorentina si unisce agli auguri socialFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Compie oggi 53 anni Christian, per tutti Bobo, Vieri. L'ex calciatore gigliato è nato infatti a Bologna il dodici luglio 1973. Considerato uno dei migliori centravanti italiani della storia, dopo numerose esperienze con tante maglie diverse, tra cui quelle di Juventus, Lazio, Atletico Madrid e Inter, Vieri arriva a Firenze nell'estate del 2007. Una stagione per il centravanti azzurro sulle rive dell'Arno in cui ha realizzato 9 goil in 39 presenze.

La Fiorentina ha voluto augurare buon compleanno via social all'ex calciatore italiano. Di seguito il post Instagram di auguri del club gigliato: 