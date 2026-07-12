Occhi sul Cagliari per la porta della Fiorentina: Paratici segue Caprile
La Fiorentina segue la pista che porta a Elia Caprile. Come riporta Tuttosport, la società viola ha messo nel mirino il portiere del Cagliari per affidargli le chiavi della propria porta. Il club viola considera l’estremo difensore il profilo ideale per fare un salto di qualità nel proprio reparto arretrato, avviando i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di una trattativa che si preannuncia tutt’altro che semplice. Il tutto, chiaramente, resta legato al futuro di David De Gea.
L'idea dei sardi
L'obiettivo primario del Cagliari è resistere dinanzi alle ricche offerte che potrebbero pervenire in queste delicate settimane di mercato. Per scoraggiare le pretendenti, il Cagliari ha fissato una valutazione importante, attorno ai 25 milioni di euro. Intanto, i sardi avrebbero già declinato le proposte di Feyenoord e Besiktas.
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