Cherubini su Pellegrino: "Richieste da club importanti ma può restare"

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Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta di Parma spiegando la situazione dell'attaccante Mateo Pellegrino, accostato alla Juventus negli ultimi giorni ma nome anche per la Fiorentina: "È presto per dire se andrà via. Il mercato non è ancora lontanamente entrato nel vivo, come sempre quando ci sono i Mondiali. Ci sta che, dopo essere arrivato dall’Argentina da giovane con poca esperienza e aver fatto quello che ha fatto in due stagioni, possa avere richieste da club importanti.

E ci sta che, a 24 anni, voglia provare a sfondare a livelli più alti. Non è detto che accada ma, nel caso, potremmo capirlo. Detto ciò, quello che posso garantire ai tifosi è che non è che, se uno alza la mano e dice che se ne vuole andare, vada dove vuole: avendo a cuore il patrimonio del Parma calcio, se lo lasciamo andare significa che sappiamo di poter ricavare quanto necessario per reinvestire e crescere".