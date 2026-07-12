La Fiorentina segue un talento del calcio norvegese. TMW: "Piace Fismen"

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C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Malte Fismen, attaccante classe 2010 dell'Asane nonché grande talento del calcio norvegese

Nuovo nuome per l'attacco della Fiorentina, dalle pagine di Tuttomercatoweb.com: si tratta del centravanti norvegese Malte Fismen, classe 2010 militante nell'Asane. Sul giocatore sedicenne ci sarebbe l'interesse di più squadre in Italia e non solo. Oltre ai viola, infatti, si segnalano anche Inter e Como. In particolare i nerazzurri sembrano pronti ad affondare il colpo in questi giorni per assicurarselo, ma una decisione deve essere ancora presa per il suo futuro.

Attenzione all'estero

Anche perché, aggiunge TMW, non mancano su di lui gli occhi dall'estero: dall'Olanda il PSV Eindhoven - oltre al Feyenoord - lo osserva con particolare attenzione e già nei prossimi giorni potrebbe avanzare un'offerta concreta per portarlo in Eredivisie. Fismen è considerato uno dei più importanti talenti del calcio norvegese e sul suo futuro non è stata ancora presa una decisione definitiva.