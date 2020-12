BITI, Franchi? Ora c'è una legge e sarà il ministero...

Sulla questione dello stadio Franchi, è intervenuta la senatrice Caterina Biti: "Ora c'è una legge che parla di alcuni impianti, che hanno di più di 70 anni e con capienza oltre 5mila. Pessina? Non voglio entrare in queste polemiche, ma alcuni impianti non stanno benissimo, basta andare in bagno per capire che non è una struttura moderna secondo gli standard europei. Questo argomento diventa pesante per i fiorentini. Ma c'è una legge che dice cosa si può fare, Fiorentina e Comune hanno presentato dei progetti e sui vincoli decide il Ministero che deve dare il suo parere. Nessuno di noi dice che il Franchi non ha valore, siamo a Firenze, ma siamo nel 2020 e serve un ammodernamento per far vivere in sicurezza gli eventi in quel luogo. Ma perché non si arriva in fondo sui restauri? Io so che fino ad agosto mancava una opportunità che con la legge è stata data, bisogna fare tutti un passo indietro e capire qual è la soluzione importante e capirlo all'interno di una città, che succede se il Franchi rimane vuoto in quella zona densamente abitata? Ci sono attenzioni che deve riguardare tutta la zona. Noi con la legge abbiamo dato la possibilità di