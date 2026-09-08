Dagli inviati Commisso: "La nostra responsabilità è onorare la storia e costruire i prossimi cento anni viola"

vedi letture

Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato durante l'evento di presentazione del libro "Fiorentina un secolo viola" alla libreria Giunti. Queste le dichiarazioni del patron viola: "Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Vorrei ringraziare Andrea Giunti e tutta la Giunti editore per aver prodotto e pubblicato "Un secolo viola" e Giovanni e Francesco per la cura e la pasisone che hanno messo. È bello presentare qua all'Odeon questo libro, un luogo storico di Firenze che unisce Cinema e letteratura. Viviamo in un momento in cui tutto corre veloce, le notizie vanno e vengono ma un libro ha un valore diverso perché ci chiede di fermarci e ricordare ciò che realmente importa.

Ecco perché questo libro è davvero importante per celebrare i 100 anni della nostra Fiorentina. La Fiorentina è più che un club di calcio, appartiene a Firenze e a quelle generazioni che portano il viola nel cuore. Perché i campioni e le stagioni passano ma il legame tra la Fiorentina e i suoi tifosi rimane, trasmesso da padre in figlio, da nonno e nipote. Questo libro racconta la storia dei primi cento anni della Fiorentina e la nostra responsabilità è di onorare questa storia e costruire i prossimi cento. Atutti coloro che hanno indossato questa maglia, lavorato per questo club e sostenuto la Fiorentina, trasmettendo il proprio amore da una generazione all'altra posso solo dire grazie".