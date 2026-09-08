Commisso: "La nostra responsabilità è onorare la storia e costruire i prossimi cento anni viola"
Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato durante l'evento di presentazione del libro "Fiorentina un secolo viola" alla libreria Giunti. Queste le dichiarazioni del patron viola: "Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Vorrei ringraziare Andrea Giunti e tutta la Giunti editore per aver prodotto e pubblicato "Un secolo viola" e Giovanni e Francesco per la cura e la pasisone che hanno messo. È bello presentare qua all'Odeon questo libro, un luogo storico di Firenze che unisce Cinema e letteratura. Viviamo in un momento in cui tutto corre veloce, le notizie vanno e vengono ma un libro ha un valore diverso perché ci chiede di fermarci e ricordare ciò che realmente importa.
Ecco perché questo libro è davvero importante per celebrare i 100 anni della nostra Fiorentina. La Fiorentina è più che un club di calcio, appartiene a Firenze e a quelle generazioni che portano il viola nel cuore. Perché i campioni e le stagioni passano ma il legame tra la Fiorentina e i suoi tifosi rimane, trasmesso da padre in figlio, da nonno e nipote. Questo libro racconta la storia dei primi cento anni della Fiorentina e la nostra responsabilità è di onorare questa storia e costruire i prossimi cento. Atutti coloro che hanno indossato questa maglia, lavorato per questo club e sostenuto la Fiorentina, trasmettendo il proprio amore da una generazione all'altra posso solo dire grazie".
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