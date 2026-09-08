Oggi allenamento a parte per Inao Oulai: scongiurato il lungo stop
Allenamento personalizzato, quest’oggi, per Inao Oulai. Il centrocampista ivoriano, uscito acciaccato dalla sfida contro il Torino, ha accusato un problema al retto femorale destro che dovrà essere monitorato con attenzione nei prossimi giorni. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore ha svolto una seduta individuale, lavorando a parte rispetto al resto del gruppo.
Scongiurato il lungo stop
Da domani le sue condizioni verranno rivalutate per capire se potrà gradualmente tornare ad allenarsi con i compagni e soprattutto se sarà a disposizione per la prossima gara. Al momento, comunque, non sembrano esserci motivi di particolare preoccupazione. Gli accertamenti hanno infatti scongiurato il rischio di un infortunio serio e di uno stop prolungato. Lo staff medico e quello tecnico continueranno a monitorare Oulai, con l’obiettivo di evitare rischi e valutare giorno dopo giorno il suo recupero.
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