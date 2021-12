BIANCHINI, Grazie Firenze, addio con il sorriso

Come anticipato da Firenzeviola, Tommaso Bianchini, chief revenue officer della Fiorentina e anima del marketing da tre anni e mezzo con una parentesi anche precedente, lascerà il club viola per nuove avventure. La conferma arriva dallo stesso Bianchini che ha scritto un post su Linkedin per congedarsi dalla società e dalla città:

“Siamo gestori pro tempore di una società che appartiene a Firenze”. Questa è la prima frase che mi rivolse l’Ingegner Salica il giorno del mio ritorno a Firenze. In questi tre anni e mezzo ho dato tutto me stesso per onorare al meglio la Fiorentina e la città di Firenze, è stata una bellissima storia d’amore che non dimenticherò mai. Voglio ringraziare dal profondo del cuore chi mi ha dato l’opportunità di vivere e rappresentare una Città fantastica ed un Club glorioso, tutti i colleghi che hanno diviso questo onore e onere con me e tutti i Partner che in questi anni ci hanno dato fiducia e che in questa foto sono insieme allo straordinario gruppo di lavoro, che ha accompagnato i miei ultimi tre anni e mezzo, nella splendida serata del Maggio Musicale.

Voglio ringraziare soprattutto mia moglie per essere stata sempre e comunque la mia più grande alleata, a Firenze ci siamo conosciuti, sposati e proprio in questa città è nata nostra figlia".

"Porterò Firenze per sempre nel mio cuore - si legge ancora -ma ho deciso di interrompere il rapporto con Fiorentina ed è tempo di nuove sfide a partire da Gennaio. Auguro ogni bene ad un Club che sarà sempre parte della mia vita, vivrò con voi le ultime tre gare e poi ci saluteremo con il sorriso che ha sempre accompagnato la mia vita fiorentina. Arrivederci Firenze e grazie di tutto".