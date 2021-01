BIANCHI, Non diamo troppe responsabilità a Vlahovic

Intervenuto alla vigilia della sfida tra Torino e Fiorentina, l'ex attaccante granata Rolando Bianchi ha parlato così: “Torino-Fiorentina sfida salvezza? Prandelli ha ragione a dirlo, anche perché il Torino ha cambiato mentalità con Nicola. Prima era più debole e con poca cattiveria, ora ha lo spirito da Toro che mancava con Giampaolo. La Fiorentina è messa meglio in classifica, ma se dovesse far male in questa gara, farebbe un grosso errore. Cosa non è andato a Torino? Giampaolo è un ottimo allenatore, ma non si è calato nella parte. Ci sono stati anche degli errori in società. Lo staff chiedeva dei giocatori he la società non gli ha dato. Inoltre il tecnico non ha saputo gestire i giocatori che aveva. Attacco? È più completo il Torino, ma la Fiorentina ha degli ottimi elementi. Forse manca un attaccante che stia più al centro del reparto, che sia proprio una prima punta. Vlahovic ha ottime qualità, ma pecca di esperienza. Non diamogli troppe responsabilità, può diventare un problema. Zaza a Torino ha sempre avuto difficoltà, ma la doppietta dell’altra sera gli ha dato energia. I granata hanno molte lacune a centrocampo: ci sono buoni giocatori, che però faticano a creare occasioni. Regista manca a entrare le squadre? Sì, ci sono giocatori che non sono nemmeno da Serie A nel Torino. Sono buoni giocatori nell’interdire, ma non ad impostare. Non sanno entrare in area, dove si fa male. Per andar là devi avere giocatori che ti sanno dare la palla al momento giusto. La Fiorentina dalla sua ha Ribery, il Toro avrebbe Verdi che però sta facendo fatica perché gioca fuori ruolo. La mia carriera? Ho studiato sia da allenatore, sia da direttore. Spero di ritagliarmi uno spazio nel mondo del calcio. Cosa prenderei dal Torino e dalla Fiorentina? Dai viola prenderei Vlahovic come alternativa se Belotti dovesse partire. Per la Fiorentina prenderei Verdi”.