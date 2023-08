BETIS, Domani la cessione di L. Felipe, poi tutto su Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Domani può essere il giorno della cessione di Luiz Felipe da parte del Betis Siviglia. Come riporta Tuttomercatoweb.com, sull'ex Lazio ci sono Nottingham Forest e Fulham. La sua valutazione è intorno ai 18 milioni di euro e il suo futuro potrebbe essere quindi in Premier League. Appena sarà definito il trasferimento del classe 1997, la società spagnola formulerà un’offerta ufficiale alla Fiorentina per acquistare l'argentino Lucas Martinez Quarta.