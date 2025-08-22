Bernabai fa le carte al campionato: "Fiorentina la possibile sorpresa grazie all'attacco e Pioli"

Il giornalista Roberto Bernabai ha fatto le carte al campionato durante "Maracanà" su TMW Radio. Queste le sue previsioni su quale squadra potrà fare il maggior salto in avanti in questa stagione: "Metto il Milan tra le favorite di questo campionato, la campagna rafforzamento a prescindere dalla cessione dolorosa di Reijnders è importante. Ha preso Boniface, continuo a pensare che Gimenez sia un ottimo attaccante e ha solo il campionato. Non avere le coppe rappresenta sempre un piccolo grande vantaggio.

E poi c’è Allegri, che magari non brilla per spettacolo ma è sempre molto concreto e ottiene risultati. Tra le sorprese vedo la Fiorentina, ha un potenziale offensivo enorme come dimostra anche l’arrivo di Dzeko, che rappresenta una certezza. Anche qui poi c’è il contributo di Pioli, un allenatore importante che può dare un contributo fondamentale. A Como invece viste le propensioni a spendere, se non dovessero andare le cose come si aspettano magari a Como potrebbero spendere altri 100 milioni di euro nel mercato di gennaio".