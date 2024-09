BERGONZI, Quello su Dodo non è mai rigore: vi spiego

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato alla Domenica Sportiva analizzando la moviola di Fiorentina - Lazio. Ecco le sue parole: "Analizzando il pestone di Tavares su Dodò, il direttore di gara non fischia nulla e il pallone va in fallo laterale. Il Var Abisso si mette al lavoro e c'è questo contrasto. A mio giudizio bisogna andare avanti per me non è mai calcio di rigore. Per me Abisso non doveva neanche chiamarlo alla revisione perché cosa può fare Tavares? Lui va a contrastare un cross peraltro riuscito ed è ovvio che il piede finisce da qualche parte e casualmente va su quello del calciatore della Fiorentina.

Per me non è mai calcio di rigore e non va chiamato al monitor. Se vale per questa situazione, vi faccio vedere che anche nell'occasione di Patric con Dodò c'è un pestone che non è cattivo. Se vale tutto anche quello era rigore. Per me non è mai rigore il primo e neanche il secondo, io sono a favore del Var e della tecnologia non sono a favore dell'uso eccessivo e sconsiderato del Var per situazioni che sono slegate alle dinamiche del gioco".