Beppe Bergomi difende Palladino: "Ottimo lavoro. E su Comuzzo basta pressioni"

vedi letture

Intervenuto a Italia 7, nel corso della trasmissione 30° minuto, l'ex difensore dell'Inter e attuale opinionista di Sky Beppe Bergomi ha parlato anche dell'attuale momento della Fiorentina. Ecco alcune delle sue parole: "Credo che la stagione di Palladino a Firenze sia stata sufficiente. In Italia se vinci sei bravo, ma se arrivi secondo invece si tende a non valuta il percorso fatto ma non funziona così. Luis Henrique, quando ha vinto, ha applaudito l'Inter.

Si arriva secondi, o sesti nella vita. Nel Mondo gira tutto troppo velocemente, ma io il lavoro di Palladino lo valuto in modo molto positivo. Il futuro di Comuzzo?Facciamolo crescere e non mettiamogli troppa pressione addosso: ha talento ma andiamo piano",