La Fiorentina per 2. Esposito e Bernabè gli obiettivi, la situazione

vedi letture

La Fiorentina è al lavoro sul mercato per consegnare il prima possibile a Stefano Pioli altri due acquisti e dare così al tecnico una squadra pronta per il ritiro. La Gazzetta dello Sport fa due nomi su tutti: Sebastiano Esposito e Adrian Bernabè. A Pioli, Bernabé piace e la dirigenza farà il possibile per arrivarci, anche se l’ostacolo non manca. Il nodo principale è il prezzo dettato dal Parma, ovvero 20 milioni di euro, una cifra importante senza la quale il centrocampista non partirà. Al calciatore la destinazione Firenze è gradita, però ancora fra le due società non c’è stato un contatto vero e proprio.

La situazione su Esposito

L’altro profilo è Sebastiano Esposito, nome individuato da giorni, da inserire nel reparto offensivo. È in scadenza di contratto con l’Inter nel giugno del 2026 e per questo il prezzo scende rispetto al suo reale valore. I nerazzurri, che non hanno mai fatto muro sulla sua partenza, vorrebbero monetizzare sui 7-10 milioni ed è sul mercato perché rischiano di perderlo a zero fra meno di un anno visto che l’argomento rinnovo non è mai stato in ballo. La Fiorentina vorrebbe chiudere sui 7 milioni bonus compresi.