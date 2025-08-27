Beltran si allontana dal Parma: secondo Sky Sport i Ducali punteranno su Cutrone

Beltran si allontana dal Parma: secondo Sky Sport i Ducali punteranno su CutroneFirenzeViola.it
Il Parma, dopo aver pensato a Lucas Beltran per l'attacco, sarebbe vicina all'accordo con Patrick Cutrone, in uscita dal Como. La trattativa procede spedita con i due club che starebbero limando gli ultimi dettagli prima di dare il via libera al giocatore che nell'ultima stagione ha segnato 7 gol in 33 presenze complessive agli ordini di Fabregas. A riportarlo è Sky Sport.