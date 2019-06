BASILE, Commisso non un furbastro: torna a NY...

Il giornalista Massimo Basile, corrispondente in suolo americano del Corriere dello Sport, ha parlato di Rocco Commisso: “Si fatta di un uomo che si è fatto da solo e non è un furbastro come tanti. Conoscendolo penso di fermerà a parlare anche coi tifosi della Fiesole. Non è arrivato per fare una rivoluzione immediata: escludo a priori Mirabelli, mentre Gandini non è neanche un’ipotesi. Di Antognoni sono praticamente innamorati, sia lui che Barone. Penso che Commisso tornerà a New York tra 3-4 giorni, stessa cosa per Joe barone che tornerà poi in seguito a Firenze, dove rimarrà a lungo per programmare la prossima stagione”.