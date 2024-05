BARONI, Futuro? Ci sarà modo di capire i piani societari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni, allenatore dell'Hellas, presenta la sfida di domani con l'Inter e in conferenza stampa dribbla sul futuro: "Presto per fare valutazioni, sono concentrato per fare bene questa partita perché non voglio fare brutta figura. Giochiamo di fronte al nostro pubblico, è un periodo di festa, ma è un termine che non mi piace. La vera festa è quando andiamo in campo e dobbiamo concentrarci su quello. Faremo delle valutazioni in tempi opportuni e ci sarà modo di capire i piani della società".