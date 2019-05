BALOTELLI, Mi piacerebbe restare a Marsiglia

Mario Balotelli non si trasferirà al Brescia questa estate. L'ha dichiarato lo stesso calciatore, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Canal Plus: "Un giorno tornerò nella città in cui sono cresciuto - ha dichiarato -, ma non questa estate. Mi dispiace non essere riuscito a far qualificare il Marsiglia alle coppe europee - ha detto -. E' il mio unico rimpianto, perché penso di aver giocato abbastanza bene. L'arrivo al Marsiglia è stato una liberazione e mi piacerebbe restare, anche se col presidente ancora non ci siamo confrontati".