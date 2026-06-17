Ronaldo incorona Messi: "Il mondo deve accettare che è il più forte di sempre"

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Luis Nazario de Lima Ronaldo, detto il Fenomeno, ha parlato così a Mundo Deportivo di Lionel Messi, da molti considerato il calciatore più forte della storia: "L’Argentina è campione in carica. Ogni volta che Messi scende in campo, tutto il resto diventa storico. E’ ora che il mondo smetta di nascondersi e accetti il ​​fatto che lui è il miglior giocatore di tutti i tempi. Continua a dare il massimo ogni stagione e ai Mondiali, eppure persistono ancora dubbi su di lui".