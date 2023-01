BAJRAMI, Il Sassuolo è ad un passo: costerà 6 milioni

Notizia di calciomercato dell’ultim’ora che riguarda un ex obiettivo viola: secondo quanto riferito da SkySport, Nedim Bajrami sarebbe molto vicino al passaggio al Sassuolo, con l’Empoli che starebbe per cedere il fantasista albanese ai neroverdi sulla base di sei milioni di euro. Incontro adesso in corso a Milano per chiudere, con il giocatore che è già pronto al trasferimento.