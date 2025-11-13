Lulu Olivera: "La Fiorentina ha aspettato anche troppo a cambiare allenatore e ds"

Luis "Lulu" Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Italia7, dicendo la sua sul momento difficile che sta atttraversando il club viola: "Era il momento di cambiare allenatore. Anzi, forse hanno aspettato anche troppo. E anche direttore sportivo, perché proprio a causa dell'ex ds 'qualche' allenatore che ha fatto molto bene a Firenze è andato via. Adesso però i giocatori non hanno più scuse. Vedere la Fiorentina in questa situazione mi spaventa".

Pensa che i giocatori non si siano resi conto di essere ultimi in classifica? "Proprio così... pensavano fosse un sogno, una cosa passeggera. Molti di loro sembrano essersi svegliati. Adesso più che mai serve la spinta dei tifosi".

Piccoli, Kean e Gudmundsson insieme? "Perché mai non dovrebbe accadere? Poi, ovviamente, dipende anche dalla visione e dall'impostazione che un allenatore vuol dare, però, a mio avviso, possono giocare insieme senza problemi".

C'è la Juventus dopo la sosta. "Noi, nei periodi difficili, per far pace con la tifoseria dovevamo battere la Juve. La Fiorentina, dopo la sosta, ha la possibilità di fare un piccolo passo in avanti 'verso la pace' con i tifosi. Certo, mica si risolverebbe tutto... ma sarebbe - comunque - un piccolo passo."