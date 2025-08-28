Baiano: "Dzeko deve giocare con continuità. Tantissimi i milioni spesi per Piccoli"

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina ora allenatore del Follonica Gavorrano, ha parlato dell'attacco viola: "I 25 milioni spesi dalla Fiorentina per Piccoli sono tantissimi visto il curriculum che ha. Ma il mercato è diventato così pazzo che anche questa sembra una cifra irrisoria, rispetto ad altre trattative. La Fiorentina è superiore rispetto alle squadre in cui ha giocato fino ad oggi, non è detto che riesca a segnare gli stessi gol che ha segnato a Cagliari".

Poi parlando di Edin Dzeko: "Non può giocare solo gli ultimi 15 minuti, ha bisogno di giocare con continuità, anche considerando la sua struttura fisica. In Turchia ha giocato tutte le partite della stagione segnando 20 gol, e non stiamo parlando di un campionato di seconda fascia. È vero che ha quasi 40 anni, ma in carriera è sempre stato bene, non ha mai avuto grandi infortuni. La qualità non invecchia. Ha una confidenza col gol che l'intero parco attaccanti viola non riesce nemmeno ad avvicinare".