Bagatta duro: "A vedere gare come Fiorentina-Juventus mi cascano i maroni"
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Per molto tempo Guido Bagatta è stato uno dei principali commentatori del basket italiano e dell’NBA, ma non ha mai nascosto le sue opinioni anche sul calcio. Ospite a Sportitalia, ha espresso un suo punto di vista molto chiaro: "Bisogna prendere il modello spagnolo come esempio. Se vedo giocare le tre big della Liga mi diverto, nel Barcellona ci sono sette spagnoli in campo e altri sei in panchina".
Ha poi aggiunto un confronto con la situazione italiana: "In Italia invece…C’è il Como che è un mini-Barcellona, ma se vedo, con tutto il rispetto, Juventus-Fiorentina mi cascano i maroni".
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