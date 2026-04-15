Bagatta duro: "A vedere gare come Fiorentina-Juventus mi cascano i maroni"

Bagatta duro: "A vedere gare come Fiorentina-Juventus mi cascano i maroni"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:57News
di Redazione FV

Per molto tempo Guido Bagatta è stato uno dei principali commentatori del basket italiano e dell’NBA, ma non ha mai nascosto le sue opinioni anche sul calcio. Ospite a Sportitalia, ha espresso un suo punto di vista molto chiaro: "Bisogna prendere il modello spagnolo come esempio. Se vedo giocare le tre big della Liga mi diverto, nel Barcellona ci sono sette spagnoli in campo e altri sei in panchina".

Ha poi aggiunto un confronto con la situazione italiana: "In Italia invece…C’è il Como che è un mini-Barcellona, ma se vedo, con tutto il rispetto, Juventus-Fiorentina mi cascano i maroni". 