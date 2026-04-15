Dagli inviati Come sta Kean? Vanoli: "Deve finire un percorso, lo valutiamo giorno per giorno"

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Uno dei temi che il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha toccato quest'oggi in conferenza stampa al Viola Park è quello legato alle condizioni dell'attaccante viola Moise Kean, assente nelle ultime due uscite della squadra e ancora alle prese con un problema alla tibia che lo tormenta da diverse settimane. Queste le dichiarazioni del tecncio gigliato sulla possibile gestione del giocatore:

Gestirete Kean in un modo diverso d'ora in poi?: "Assolutamente no, ha un problema fastidioso ma abbiamo fatto di tutto per averlo a disposizione in queste gare e lui ci ha sempre provato. Noi dobbiamo finire il percorso con lui, quello che farò insieme allo staff medico è quello di valutare giorno per giorno per cercare di averlo nel finale di stagione. E' un giocatore molto importante per noi".