Mandragora sul futuro: "Ho sposato questo progetto e vorrei esserne un punto fermo"

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Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato oggi in conferenza stampa al Viola Park alla vigilia della sfida di Conference League in programma per domani contro il Crystal Palace. Tra i vari temi che il giocatore viola ha toccato, oltre a quelli dell'annata che sta volgendo al termine, ci sono anche quelli legati al suo futuro personale:

Quanto ha sofferto questa stagione?: "È stata un'annata particolare, quella foto - pubblicata sui suoi social dopo la vittoria con la Lazio, ndr - racchiude una sorta di liberazione. Lunedì abbiamo messo un mattone importante, ma non è finita qui. Nessuno si aspettava una stagione del genere, abbiamo avuto bisogno di tempo per uscire da questa situazione e non era scontato riuscirci. Ma ce l'abbiamo fatta".

Vorrebbe essere un punto di riferimento anche l'anno prossimo?: "Sì, perché no? A Firenze mi sono sempre trovato bene, ho sposato questo progetto più che volentieri. Sta bene anche la mia famiglia, quindi sì".