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Verso il Crystal Palace, allenamento differenziato sul campo per Parisi: le immagini

Verso il Crystal Palace, allenamento differenziato sul campo per Parisi: le immagini
Oggi alle 15:57Primo Piano
di Redazione FV
fonte dall'inviato Ludovico Mauro

La Fiorentina ancora deve scendere in campo per la rifinitura in vista della sfida contro il Crystal Palace, ma ci sono già novità importanti che emergono dai campi del Viola Park. Fabiano Parisi infatti è già presente sul terreno di gioco ma si sta allenando a parte rispetto al resto dei compagni per via dell'edema osseo che ha rimediato subendo una botta nella sfida pre sosta del Franchi contro l'Inter. Praticamente certa dunque la sua assenza domani in Conference League. Queste le immagini raccolte dalla nostra redazione: