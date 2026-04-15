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Verso il Crystal Palace, allenamento differenziato sul campo per Parisi: le immagini
La Fiorentina ancora deve scendere in campo per la rifinitura in vista della sfida contro il Crystal Palace, ma ci sono già novità importanti che emergono dai campi del Viola Park. Fabiano Parisi infatti è già presente sul terreno di gioco ma si sta allenando a parte rispetto al resto dei compagni per via dell'edema osseo che ha rimediato subendo una botta nella sfida pre sosta del Franchi contro l'Inter. Praticamente certa dunque la sua assenza domani in Conference League. Queste le immagini raccolte dalla nostra redazione:
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Vanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartiredi Lorenzo Di Benedetto
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1 Vanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
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