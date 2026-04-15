Infortunio per Martinelli? Lombardo: "Ha un problema che si trascina da Firenze ma a Monza ci sarà"

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Attilio Lombardo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco in vista della sfida di campionato contro il Monza di venerdì. Il tecnico blucerchiato ha fatto il punto anche sulla situazione legata alle condizioni dell'ex portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, attualmente in prestito alla Smapdoria, ed in dubbio per il match di venerdì per via di un problema al ginocchio che gli aveva fatto saltare parte dell'allenamento di ieri.

Come sta Martinelli?: "Ora sta bene. E' un problema che ha di natura fisica da Firenze ma si è allenato, sta bene e sarà della partita".