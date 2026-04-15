FirenzeViola Viviano: "Grato a Vanoli ma vorrei altro in panchina. Mourinho non mi piace ma darebbe fiducia"

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Intervenuto come ogni mercoledì su Radio FirenzeViola, nella trasmissione "Uno di noi", l'ex portiere oggi opinionista Emiliano Viviano ha detto la sua sul momento della Fiorentina. Queste le sue parole, a partire dal campionato: "Non sono molto scaramantico, per me la Fiorentina è salva. La partita di lunedì a Lecce può essere definitiva. Contro la Lazio non è stata una bella prestazione, ma il bello ci interessa poco. A Vanoli va il merito di aver fatto qualcosa di storico, nessuno si era mai salvato nessuno non avendo vinto le prime quindici giornate di Serie A. Adesso bisogna costruire un futuro roseo".

Sul prossimo allenatore: "Dico che ancora secondo me non c'è niente di deciso. Ci son tante valutazioni da fare. I nomi fatti? Mourinho non mi piacerebbe come allenatore ma mi darebbe fiducia perché significa che il progetto è importante. Ma io non sono mai stato un suo estimatore, preferirei altro. Per quanto riguarda Vanoli sono molto grato per quello che ha fatto e la professionalità che ci ha messo ma a me piacerebbe un altro profilo. I nomi usciti dimostrano secondo me che Fabio Paratici, quello che poi deciderà, non parla con nessuno e quindi bisogna sparare nel mucchio per beccare qualche nome".

Quante sono le possibilità che la Fiorentina possa rimontare il Crystal Palace dopo la sconfitta per 3-0 a Londra?: "Non una su cento. Uno su cento è un dato bassissimo, ce l'aveva il Barcellona contro il Psg nel 2017. Un po' di più come percentuale ma comunque bassa, direi 10%"

E sulle prestazioni di David De Gea, Viviano ha detto: "Non l'ho mai criticato, ho evidenziato il momento di difficoltà che stava avendo. Lui è un fenomeno ma quest'anno ha fatto qualche errore. Mi permetto di dire che non è un'opinione ma sono fatti. Nelle ultime due partite è stato decisivo".

Poi un commento su Rolando Mandragora: "Per me è un calciatore utilissimo sempre, uno che alza il livello se intorno a lui il livello cresce. Poi delle volte viene raccontato male. Ad esempio: io faccio il Fantacalcio e ho letto il voto e il commento alla sua prestazione contro la Lazio, voto 5,5 e il commento era 'impreciso'. Poi apro SofaScore e guardo i dati della sua partita: 100% di passaggi riusciti…".

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