Juventus, dopo Yildiz altro stop in attacco: nuovo infortunio per Milik
Altra tegola per il reparto offensivo della Juventus. Oltre allo stop di Kenan Yildiz, durante la sessione di allenamento di ieri alla Continassa, si è fermato nuovamente anche Arek Milik. L'attaccante polacco era tornato a disposizione da pochissimo dopo un lunghissimo calvario lontano dai campi durato molti mesi. Milik aveva appena iniziato a riassaporare il clima partita, collezionando solo pochi scampoli di gara nei match contro Sassuolo e Genoa, prima di incappare in questo nuovo problema fisico. Di seguito, il comunicato ufficiale emesso dalla società bianconera sulla situazione del centravanti:
"In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".
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